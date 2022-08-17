Бізнесом Медведчука, поки той перебуває в СІЗО, може керувати його партнер — ЗМІ

Поки Віктор Медведчук знаходиться у СІЗО за підозрою у державній зраді, його бізнес-партнери продовжують його діяльність. Про це пише «Апостроф» із посиланням на інсайд у правоохоронних органах.

«Зв'язок Костенко з Медведчуком можна прослідкувати через кінцевих власників компаній, які купили у російської „Транснєфті“ нафтопровід на Прикарпатті. Про це йдеться у розслідуванні „Економічної правди“. Однією з цих компаній є МБК „Агротехніка“. Серед власників — В'ячеслав Черепаня, Ян Марченко (до 2020-го) та Богдан Козак. Невеликими частками також володіють Павло Костенко та Андрій Борщевський. Усі вони особисто знайомі з Медведчуком», — йдеться у публікації «Апострофа».

Як пише видання, знайомство з Медведчуком та його агентурною мережею могло гарантувати Костенку недоторканість від правоохоронців.

«Костенко відомий під псевдонимом Кістлявий, він шукає приміщення для оренди, відкриває там ресторан…» — пише «Апостроф» та нагадує, що бізнесмен минулого року здійснив спробу захопити бізнес-центр на Дніпровському узвозі, а у 2007 році потрапляв у скандал із намаганням побиття працівника ДАІ.

Крім того, пише «Апостроф», перед початком повномасштабного російського вторгнення всі активи з дружини Медведчука Оксани Марченко нібито були переписані та передані іншим особам: «До них, зокрема, дотичний Павло Костенко, який здійснює їхній контроль та оперативне керування. Така домовленість спрямована на збереження бізнесу від конфіскації чи арешту активів».

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