Молимося, щоб відпустили цілою та неушкодженою: у Херсоні окупанти викрали керівницю музичної школи

В окупованому Херсоні російські окупанти скоїли черговий злочин проти громадян України. Рашисти викрали Наталю Холматову, директорку музичної школи № 3 Херсона.



Про це у Facebook повідомила її колега, додавши, що військові мордора забрали українку 17 серпня близько 8 години ранку з власної квартири.





«За словами близьких, забрали на Лютеранську до Центрального управління поліції», — йдеться у повідомленні.



У коментарях українці жахаються з того, що творять окупанти й висловлюють надію, що Наталі вдасться повернутися з катівень цілою та неушкодженою.

Нагадаємо, на Херсонщині рашисти вбили ветерана АТО, батька чотирьох дітей.

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