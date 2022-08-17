Молимося, щоб відпустили цілою та неушкодженою: у Херсоні окупанти викрали керівницю музичної школи
В окупованому Херсоні російські окупанти скоїли черговий злочин проти громадян України. Рашисти викрали Наталю Холматову, директорку музичної школи № 3 Херсона.
Про це у Facebook повідомила її колега, додавши, що військові мордора забрали українку 17 серпня близько 8 години ранку з власної квартири.
«За словами близьких, забрали на Лютеранську до Центрального управління поліції», — йдеться у повідомленні.
У коментарях українці жахаються з того, що творять окупанти й висловлюють надію, що Наталі вдасться повернутися з катівень цілою та неушкодженою.
Нагадаємо, на Херсонщині рашисти вбили ветерана АТО, батька чотирьох дітей.
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