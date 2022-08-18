Стрибун у висоту Проценко завоював першу медаль для України на ЧЄ в Мюнхені

У Мюнхені триває чемпіонат Європи з легкої атлетики, в якому Україну представляють 54 спортсмени.

На екваторі змагань, що проходять із 15 по 21 серпня, наш співвітчизник завоював першу медаль. Андрій Проценко, який провів 40 днів в окупації в Херсоні та згодом виграв престижний турнір у Бельгії, завоював «бронзу» у секторі для стрибків у висоту серед чоловіків. Подолавши планку на висоті 2,27 м, він поступився німцю Тобіасу Потьє лише через більшу кількість використаних спроб. Тріумфатором став італієць Джанмарко Тамб'єрі, якому підкорилася висота 2,30 м. А ще один українець Олег Дорощук із результатом 2,23 м зупинився за крок від п'єдесталу, ставши четвертим.

Додамо, що це вже друга нагорода європейської першості у скарбничці Проценка — вісім років тому, у 2014-му, він завоював «срібло» у швейцарському Цюріху.

На жаль, лише четвертою стала Марина Бех-Романчук у секторі для стрибків у довжину серед жінок. До останньої спроби уродженка Хмельницької області йшла третьою з результатом 6,76 м, поступаючись лише сербці Іванні Вулеті (7,06 м) та німкені Малайці Міхамбо (7,03 м), але в останній спробі нашу співвітчизницю змогла «перестрибнути» британка Жасмін Сойєрс, яка «полетіла» на 6,80 м.

А в секторі для метання молота наш Михайло Кохан показав п'ятий результат, «закинувши» снаряд на 78,48 м. Чемпіоном Європи став поляк Войцех Новіцкі з результатом 82 м, другий результат в угорця Бенче Халаша (80,92 м), третій — у норвежця Ейвінда Хенріксена (79,45 м).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український плавець Михайло Романчук на радість зірковій дружині взяв «золото» чемпіонату Європи.

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