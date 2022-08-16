«Мій герой»: українець Михайло Романчук до радості зіркової дружини взяв «золото» чемпіонату Європи (відео)

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо, уславлений український плавець Михайло Романчук, який невдало виступив на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Римі на 800-метрівці, блискуче подолав дистанцію 1500 метрів вільним стилем, ставши шестиразовим чемпіоном Старого Світу.

26-річний рівнянин з найкращим результатом у кваліфікації показав у фінальному запливі час 14:36.10 (новий рекорд України!), більш ніж на 3 секунди випередивши іншого володаря «золота» Рима італійця Грегоріо Палтріньєрі (14:39.79) та майже на 15 секунд — бронзового призера Дам'єна Джолі з Франції (14:50.86).

Чи не першою спортсмена з тріумфом привітала його дружина — титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук. «Чемпіон Європи! Мій герой», — написала спортсменка в Instagram, розмістивши знімок чоловіка після переможного фінішу та відео з церемонії нагородження.

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Зазначимо, що наш титулований спортсмен матиме ще один шанс піднятися на п'єдестал пошани змагань у столиці Італії, де він вийде на старт 400-метрівки вільним стилем.

До речі, у колишні роки Михайло Романчук брав «золото» європейських першостей на 400-метрівці та 800-метрівці у Глазго у 2018-му та в Будапешті у 2021-му, а також на дистанції 1500 м на чемпіонаті Європи на короткій воді у Копенгагені 2017-го. Крім того, Романчук має чемпіонський титул на світовій першості (коротка вода) в Ханчжоу в 2018-му (1500 м вільним стилем). Загалом у колекції рівнянина тепер 14 (!) нагород чемпіонатів світу та Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Михайла Романчука Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину.

Фото Twitter LEN — European Aquatics

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