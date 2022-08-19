Перелом у війні вже близький: відомий астролог назвав дату

Астролог Влад Росс, який передбачив руйнування Кримського мосту, заявив, що прямо зараз починається жахлива для росії ситуація, і перелом у війні відбудеться протягом кількох годин.



Про це він сказав в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю.



«20 серпня Марс (планета війни) переходить з нерухомого Тельця до Близнюків. Тоді ми зможемо рухати фронти, розвивати свою ситуацію. Не дивуйтеся, кримчани, якщо у цей період по вам летітимуть ракети. білорусь чекає та сама доля. Тобто лінія фронту почне зрушуватись, і це відбуватиметься на користь України», — упевнений експерт.

Також Влад Росс додав, що незабаром Збройні сили України виженуть окупантів з наших територій.

«У жовтні-листопаді ми побачимо, як ЗСУ просто „розбиватимуть“ у пух і прах російську федерацію та окупантів. Тоді ж загарбники почнуть тікати з наших територій, у тому числі з Херсона, Запоріжжя, Донецька, Луганська. Для них це буде жахлива» ситуація, яка починається прямо зараз", — додав експерт.



Раніше Росс назвав міста, які можуть повторити долю Маріуполя та Харкова.

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram