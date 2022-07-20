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Гороскоп

Буде страшне місиво: відомий астролог закликав українців терміново залишити три міста

17:45 20 липня 2022
Краматорськ

Битва за Донбас триває вже не перший місяць. Російські війська прагнуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Але поки що ВСУ відбиває їхні атаки та не дає окупантам суттєво просуватися вперед.

Астролог Влад Росс вважає, що у серпні ситуація на Донбаській ділянці фронту досягне найвищої точки. Він назвав три міста на Донеччині, які можуть серйозно постраждати від російських загарбників, передає УНІАН.

На думку Росса, мешканцям Бахмута, Краматорська та Слов'янська потрібно терміново виїжджати зі своїх населених пунктів.

Інакше ці міста можуть повторити долю Маріуполя та Харкова — міст, які вже п'ять місяців страждають від російської агресії.

При цьому Рос додав, що ЗСУ не здадуть ці міста. Українські військові триматимуть оборону до останнього. Щобільше, він зазначив, що невдовзі військові почнуть відвойовувати наші території.

За словами Росса, найближчим часом «спекотно» буде в Мелітополі, Херсонській та Запорізькій областях.

«Я закликаю мешканців цих міст та областей терміново залишити територію та сховатися у безпечніше місце. Там буде страшне місиво» , — додав астролог.

Нагадаємо, українська астрологиня Ангеліна Вакуліна передбачила в Україні найближчим часом масові руйнування та вбивства.

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Буде страшне місиво: відомий астролог закликав українців терміново залишити три міста

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