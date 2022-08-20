Не HIMERS’и: військовий експерт назвав зброю, яка потрібна Україні для повноцінного контрнаступу

Військовий експерт Олег Жданов, який раніше не виключав, що на День незалежності України росіяни можуть завдати масований ракетний удар, назвав види озброєння, які необхідні ЗСУ для початку ефективного контрнаступу на декількох напрямках.

«Армії поки не вистачає номенклатури необхідного озброєння, зокрема мінометної артилерії, яка є одним з найбільш ефективних засобів протидії ворожій піхоті і оборони української піхоти. Ця частина артилерії на перших етапах війни просто випала. На Заході є хороші зразки самохідної мінометної артилерії і навіть автоматичних і напівавтоматичних мінометів на самохідній броньованій базі», — вважає він.

Також ЗСУ вкрай необхідна бойова авіація — радянських літаків недостатньо для протидії ворожим силам. Необхідні й більш модернізовані танки, ніж ті, що є на озброєнні ЗСУ, й ті, які наразі надаються партнерами.

«Не вистачає кількості озброєння. Чим більше йде війна, тим більше посилюється зношення озброєння, тому ми потребуємо сталого підживлення технікою та боєприпасами від партнерів, а також маємо налагодити логістику, щоб техніка максимально швидко проходила через ремонтні роботи та поверталася на фронт», — додав Жданов.

Про те, що нинішні постачання озброєння не дозволяють ЗСУ почати відвойовувати окуповані території, писали й авторі відкритого листа до Адміністрації президента США Джо Байдена. Експертів у галузі зовнішньої політики, колишнх дипломати та військові закликали американську владу надати Україні ракети для HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Фото Генштабу ЗСУ

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