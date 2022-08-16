Затишшя перед бурею: військовий експерт назвав дату передбачуваного масованого ракетного удару по Україні

Зменшення інтенсивності ракетних ударів росії по Україні — це затишшя перед бурею, тобто підготовка кремля до Дня Незалежності України. Таку думку висловив в етері «24 каналу» військовий експерт Олег Жданов.

Жданов вважає, що рашисти готують техніку та накопичують ракети, щоб завдати масованих ударів по Україні саме 24 серпня у День Незалежності.

Можливі удари й 23 серпня, коли Україна відзначає День Державного Прапора.



Військовий експерт припустив, що ракетних ударів може бути кілька, і вони розтягнуться у часі, починаючи з 23 до 25 серпня. А може й один — 24 серпня.

Про те, що загроза ракетних ударів по Україні є дуже високою, попереджає і моніторингова група «Беларускі Гаюн». За їхньою інформацією, до білорусі завозиться величезна кількість ракет. Російські літаки Іл-76 підвозять ракети С-400. На аеродромі в Зябрівці знаходяться від 10 до 14 одиниць зенітно-ракетних комплексів, військові літаки росії. Тож можливі й авіаудари.

Нагадаємо, раніше Жданов вже попереджав про можливі удари по Києву у середині серпня, у тому числі й з території білорусі.

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