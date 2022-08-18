Дайте Україні зброю «поки не пізно»: відомі аналітики у відкритому зверненні дорікнули адміністрації Байдена «зайвою обережністью»

Адміністрацію президента США Джо Байдена закликали надати Україні ракети для HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км, що допоможе нашій країні разом із економічною допомогою перемогти росію.

Лист експертів у галузі зовнішньої політики, колишніх дипломатів та військових публікує thehill.com.

Автори закликають американську владу озброїти Україну поки не пізно. Адже нинішні постачання озброєння дозволяють ЗСУ «створити патову ситуацію», проте їх недостатньо для того, щоб Україна почала відвойовувати окуповані території.

Бажання Білого дому уникнути прямого конфлікту росії та НАТО експерти експерти називають надмірною обережністю, стверджуючи, що таким чином ініціатива віддається росіянам і що тиск на путіна послаблюється.

Автори листа впевнені, що за належної підтримки Україна здатна перемогти країну-агресора. А ракети великої дальності допоможуть ЗСУ зупинити наступ росіян і завадить армії супротивника поповнювати ресурси своїх підрозділів. Ракети ATACMS для системи HIMARS, на переконання підписантів, необхідні для ураження цілей на всій території України, включаючи Крим.

Лист, зокрема, підписали колишні командувачі сил НАТО в Європі Філіп Брідлав та Уеслі Кларк, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, колишній заступник генсека НАТО та екс-посол США в росії Олександр Вершбоу, а також колишні очільники американського диппредставництва в Україні Джон Гербст та Мері Йованович.

Водночас, у Держдепі заявили, що Україна отримує необхідне для перемоги на основі принципу самооборони. «Перетворення російської агресії на більш масштабний конфлікт і поширення цієї війни за межі України на всю Європу або потенційний початок конфлікту НАТО і США з росією суперечить інтересам України, НАТО та Європи. Це нікому не вигідно», — заявив представник американського Держдепу Нед Прайс.

Тим часом, видання Politico звертає увагу на те, що в липні шість найбільших країн Європи не пропонували Україні жодних нових двосторонніх військових зобов'язань. Це сталося вперше від початку широкомасштабного російського вторгнення. Автори не виключають, що військова допомога в Україні може слабшати, як тільки Київ почне вирішальну протидію агресору.

Раніше колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що постачання озброєнь недостатнє — масованої допомоги поки немає, вона йде «чайними ложками», хоч і пожвавилася після «Раммштайнів».

Фото з мережі

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