«Сльози були на очах в обидвох»: Тіна Кароль повідомила про поповнення у родині

Співачка Тіна Кароль, акаунт якої в Instagram через пости про війну блокувала адміністрація соцмережі, днями створила для своїх відданих прихильників Телеграм-канал, в якому пообіцяла публікувати особисте. Й слово своє дотримала, розмістивши щемливий пост про те як на її очах вулична кішка народила кошенят.

«Минулого місяця я сиділа на лавочці сама, що буває рідко, з розумілих причин. Завжди хтось поруч по справах чи ще щось… І до мене прийшла ластитись незнайома котя. Я ії пригріла коло себе, через годину вона почала себе дивно поводити, я налякалась, що їй погано, чи ще щось… Але це почались пологи, — розповіла Тіна. — Абсолютно мовчки вона народила двох кошенят мені у руки… Така зворушлива історія. Сльозки були на очах в обидвох. Цей досвід в мене був вперше. Дуже зворушив, сильно мене надихнув та змусив замислитися ще більше про те, що таке любов, що таке життя».

Відомо, що котиків співачка залишила у себе вдома. А поки вона дає благодійні концерти на підтримку України по всьому світу, за тваринами дбають її хатні працівниці.

«Завтра вже буду з вами, вдома. Нічого не страшно. Бережіть один одного. А роздуми про любов напишу пізніше, йду на саундчек» — додала Тіна.

Нагадаємо, що співачка подарувала квартиру сім'ї з Маріуполя. 9-річний Єгор Кравцов із рідними провели місяць під обстрілами в окупованому місті.

Фото Тіни Кароль із соцмереж

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