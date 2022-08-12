Тіна Кароль подарувала квартиру сім'ї 9-річного хлопчика, який вразив щоденником з окупованого Маріуполя

Співачка Тіна Кароль, яка підтримала сольну кар'єру хореографа Дмитра Жука, подарувала квартиру сім'ї з Маріуполя. 9-річний Єгор Кравцов із рідними провели місяць під обстрілами в окупованому місті. Хлопчик вів щоденник, рядки якого облетіли не лише українські, а й світові ЗМІ.

Тіна Кароль дізналася про щоденник Єгора з інтернету, тоді ж наважилася читати його на своїх благодійних сольних концертах, щоб глядачі в залі змогли зрозуміти весь біль, який переживають українські діти під час війни.

Дізнавшись, що родина Єгора змогла вибратися з окупації, а зараз не має свого житла, Тіна Кароль подарувала їм квартиру в Івано-Франківській області.

Про це йдеться у сюжеті телемарафону «Єдині новини».

«Одного ранку пролунав дзвінок: „Вітаю, я — менеджер Тіни Кароль. Тіна на своїх концертах читає листи війни. І серед них лист вашого сина“. Людина запитала, чи є де нам жити? Я відповіла, що ні. Тоді він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру», — розповіла журналістам Олена Кравцова, мати Єгора.

Команда співачки одразу ж запропонувала оглянути Олені нову квартиру, в яку купили меблі та все необхідне. Переїхати до нового житла сім'я планує вже за тиждень.

«Тіно, ми дуже вам вдячні. Тепер так спокійно, що діти мають дім. Чекаємо на всіх у гості!», — каже Олена.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Тіна Кароль дарує переселенцям квартиру. 2014 року ключі від нової квартири з рук співачки отримав учасник шоу «Голос країни» Антон Копитін, який залишився без житла внаслідок окупації Донецька.

На початку війни Тіна Кароль виїхала за кордон. Вона бере участь в благодійних проектах, збирає кошти для України. На четвертий місяць протистояння російським окупантам співачка вперше повернулася до свого будинку під Києвом.

26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram