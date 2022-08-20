Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов розповів про свої сподівання від чемпіонату світу серед ватерполістів до 16 років.

⁃ Олександре Юрійовичу, вже завтра у Греції стартує чемпіонат світу серед ватерполістів до 16 років. Як оціните шанси України на ЧС-2022 з водного поло, адже суперники у групі доволі непрості?

⁃ Справді, група, в яку потрапили наші молоді ватерполісти, важка. Італія — чемпіон Європи у 2021 році серед юнаків до шістнадцяти років. Єгипет — чемпіони південної Африки, тож хлопцям потрібно буде демонструвати характер і козацький дух, аби перемагати. Я впевнений, нашим хлопцям під силу обіграти Єгипет і вийти з групи з другого місця. Взагалі, тут важко щось прогнозувати, в такому віці — шістнадцять років, немає однозначного фаворита у грі, адже ватерполісти дуже нестабільні, можуть банально перегоріти і нічого не показати і, навпаки, — вийти продемонструвати характер і потішити нас перемогою. Усе покаже гра в басейні, яку ми з нетерпінням чекаємо. Хочу відзначити, що для нас дуже почесним є факт, що юнаки будуть на чемпіонаті світу з водного поло. За всю історію незалежності лише одна чоловіча збірна України з водного поло брала участь в чемпіонаті світу і це було ще у далекому 1999 році. Тому, звісно, навіть сам факт, що наші юнаки на ЧС-2022 з водного поло, це вже певний подвиг і унікальні змагання для молодих ватерполістів.

⁃ Які завдання перед ватерпоістами з тренерським штабом поставило керівництво ФВПУ?

⁃ Насамперед, ми хочемо аби хлопці отримали досвід і задоволення від гри. Керівництво ФВПУ завжди ставить максимальні завдання на кожен турнір, де беруть участь наші ватерполісти чи ватерполістки. У Греції буде змагатись двадцять чотири команди, наші хлопці мають потрапити до топ-10 команд світу. Так, якщо цього не станеться, ніхто їх не буде критикувати і казати, що завдання не виконане. В умовах війни хлопці не мали можливості провести повноцінні збори і довго один одного не бачили. Я маю сподівання, що об’єднати команду і знайти правильні слова мотивації зможе наш тренер — Євген Наумчик, це дуже кваліфікований фахівець, який добре працює з молодим гравцями. Тому, впевнений, що тренерський досвід і молодий характер та запал до боротьби перенесуть нам бажаний результат. Вірю в наших юнаків, сил Вам у басейні. Гідно представте нашу країну на міжнародній арені. Слава Україні!!!

На фото в заголовку: Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов

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