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Спорт

Непереможний українець виграв бій в андеркарді поєдинку Усик — Джошуа

20:13 20 серпня 2022
Даніель Лапін&nbsp;— Йозеф Юрко

У суботу, 20 серпня, український боксер-напівважковаговик (до 79,4 кг) Даніель Лапін (6 перемог, жодної нокаутом) у рамках вечора боксу «Лють на Червоному морі» в Джидді (Саудівська Аравія) відсвяткував перемогу в андеркарді бою Усик — Джошуа.

Вперше у кар'єрі проводячи 8-раундовий поєдинок, 25-річний киянин здолав 28-річного словака Йозефа Юрка (9 перемог, 6 з них — нокаутом, 7 поразок, 1 нічия). Син першого тренера Усика, маючи перевагу в антропометрії, активніше рухався рингом, постійно «насипав» джеби і зрештою здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — тричі по 80:72.

Даніель Лапін здобув шосту перемогу на професійному рингу

До речі, однією з перших Даніеля з успіхом привітала його кохана Дар'я Буткевич. «Як бачите, він найкрутіший», — написала дівчина в Instagram.

«6−0-0. Дякую усім за підтримку! Я пройшов дуже тривалий збір, який допоміг мені стати кращим. Хочу подякувати усій команді за допомогу та можливість виступати на такій арені. Особлива вдячність Олександру Усику. Дякую що віриш в мене, я буду і надалі робити все, що в моїх силах, щоб гідно представляти Україну», — написав Даніель Лапін в Instagram після перемоги.

Нагадаємо, що свій попередній поєдинок Лапін проводив в андеркарді першої дуелі Усіка та Джошуа у вересні минулого року у Лондоні, перемігши поляка Павела Мартинюка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даніель Лапін виграв суперечку у Олександра Усика.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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