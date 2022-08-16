Де і о котрій дивитися онлайн Усик — Джошуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш суперважковаговиків

У суботу, 20 серпня, у другому за величиною місті Саудівської Аравії Джидді відбудеться довгоочікуваний бій-реванш у суперважкій вазі між непереможним українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки). Нагадаємо, що перший поєдинок двох олімпійських чемпіонів у вересні минулого року у Лондоні завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що у майбутній дуелі на кону стоятимуть не лише титули WBA, IBF, WBO і менш престижний IBO, які Усик відібрав у Джошуа на стадіоні «Тоттенхема», а й пояс журналу The Ring, що став вакантним після заяви його попереднього власника Тайсона Ф`юрі про завершення своєї кар'єри.

Олександр Усик прибув до Саудівської Аравії 15 серпня. Судячи з фото боксера, українець — гора м'язів!

Букмекери у майбутньому поєдинку віддають перевагу українському боксеру. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу Усика приймає з коефіцієнтом — 1,57, на успіх Джошуа — 2,62 і на нічию — 17,00.

У прямій трансляції бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа на території України безкоштовно покажуть телеканал «2+2», регіональні канали «Суспільного» та відеосервіс MEGOGO.

Бокс. Бій-реванш у суперважкій вазі

20 серпня (субота)

Олександр Усик — Ентоні Джошуа 23:00 «2+2», регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Додамо, що в рамках вечора боксу «Лють на Червоному морі» в ринг вийде ще один український боксер Даніель Лапін (5 перемог, жодної поразки), який виграв суперечку у Усика. 25-річний киянин (син першого тренера Усика) у напівважкій вазі битиметься з 28-річним словаком Йозефом Юрко (9 перемог, 6 з них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик зібрав у Лондоні великі гроші на допомогу українцям.

Фото USYK 17, Boxingscene

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