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Події

Смертельна ДТП під Києвом: автомобіль з'їхав у кювет і протаранив дерево, є загиблий та постраждалі

12:19 21 серпня 2022
ДТП

Під Києвом знову сталася жахлива ДТП. Під час аварії в Броварському районі загинув кермувальник. Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області у Facebook.

«19 серпня о 23 годині в селі Селище трапилась автопригода. За попередніми даними, 38-річний нетверезий водій автомобіля „Opel“ виїхав на узбіччя, злетів у кювет, після чого зіткнувся із деревом. В результаті аварії, керманич отримав травми несумісні із життям. Пасажирів госпіталізували до районної лікарні. За фактом ДТП із смертельним наслідком, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.2 ст. 286 ККУ]», — повідомили в поліції.

Як писали «ФАКТИ», на Львівщині 17 серпня сталася смертельна ДТП — дві вантажівки зіткнулися з пасажирським автобусом. В результаті одна людина загинула, а ще п'ятеро (всі — пасажири автобуса) отримали травми.

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