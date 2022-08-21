Смертельна ДТП під Києвом: автомобіль з'їхав у кювет і протаранив дерево, є загиблий та постраждалі

Під Києвом знову сталася жахлива ДТП. Під час аварії в Броварському районі загинув кермувальник. Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області у Facebook.

«19 серпня о 23 годині в селі Селище трапилась автопригода. За попередніми даними, 38-річний нетверезий водій автомобіля „Opel“ виїхав на узбіччя, злетів у кювет, після чого зіткнувся із деревом. В результаті аварії, керманич отримав травми несумісні із життям. Пасажирів госпіталізували до районної лікарні. За фактом ДТП із смертельним наслідком, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.2 ст. 286 ККУ]», — повідомили в поліції.

Як писали «ФАКТИ», на Львівщині 17 серпня сталася смертельна ДТП — дві вантажівки зіткнулися з пасажирським автобусом. В результаті одна людина загинула, а ще п'ятеро (всі — пасажири автобуса) отримали травми.

444

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram