Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: зіткнулися вантажівка та автобус, є жертва та постраждалі

На Львівщині 17 серпня сталося смертельне ДТП — дві вантажівки зіткнулися з пасажирським автобусом. В результаті одна людина загинула, а ще п'ятеро (всі — пасажири автобуса) отримали травми. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Зіткнення відбулося на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Нагірне (Самбірський район).

Учасники зіткнення

Як поточнили патрульні в коментарі місцевому ресурсу, автобус їхав з-за кордону до Києва. В ньому були 70 пасажирів.

Шансів вижити у водія автобуса не було

Наразі в районі події на трасі організовано реверсний рух.

Вже встановлено, що загиблим виявився водій автобуса, 57-річний житель Калуша.

Хто винен у скоєнні ДТП, встановить поліція.

Нагадаємо, у червні в смертельне ДТП втрапив автобус медбатальйону «Госпітальєри» — тоді загинула бойова медичка із позивним «Австрійка».

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