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Події

Дівчинка загинула на місці: на Рівненщині мотоцикліст на смерть збив дитину

16:25 21 серпня 2022
На місці ДТП

На Рівненщині жертвою ДТП стала дитина — велосипед п'ятирічної мешканки села Костянтинівка Сарненського району 20 серпня збив 27-річний байкер-односельчанин.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, дитина їхала велосипедом у попутному (!) напрямку, а керманич мотоцикла «Teken» перебував у стані алкогольного спяніння: прилад «Драгер» показав 2,81 проміле.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події, тож медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілої.

Що ж до підозрюваного, то наразі вирішується питання про його затримання в порядку статті 208 КПК України («Затримання особи як тимчасовий запобіжний засіб»).

Нагадаємо, п'яне ДТП з потерпілими сталося і 21 серпня під Києвом — нетверезий кермувальник спрямував свій автомобіль у кювет і протаранив дерево, після чого загинув.

Фото поліції

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