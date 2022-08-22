Конфліктний день для трьох знаків зодіаку: гороскоп на 22 серпня 2022 року

Понеділок, 22 серпня, сприятливий день для усамітнення. Для активних дій час не підходить — енергія буде майже нульовою, тому не варто вирішувати питання, які можуть зачекати. Бажано знайти заняття, яке не забере сили. Перша половина цього дня виявиться сприятливою для розв'язання будь-яких сімейних проблем, друга — для романтики. Якщо на одних знаків зодіаку чекає успіх, то іншим варто уважно поставитися до свого самопочуття, не загострювати конфліктні ситуації, тримати себе в руках, пише сайт «Слова Фрази».

У Овна день серйозних провокацій та конфліктів. Не виключено з'ясування стосунків з людьми, що вас оточують. Позначаться втома та перенапруга.



Тельцю день несе негативні тенденції. Приготуйтеся до проблем на роботі. Контакти та ділові зустрічі не дадуть бажаних результатів. Швидше за все, можливий конфлікт з керівництвом.



У Близнюків сприятливий день, пов'язаний з розширенням перспектив, подолання труднощів. Перша половина дня буде поєднана з несподіваними звістками, пригодами чи нестандартними ситуаціями.

Раку сьогодні не слід займатися чимось новим. Цей день сприятливий для вирішення спірних питань та судових справ.



На Лева очікують нові зустрічі, знайомства, у зв'язку з чим зірки попереджають про непередбачені витрати. У будь-якому заході сьогодні не варто розраховувати на допомогу збоку.



Діва має сприятливий день для зміни сфери діяльності, появи нових партнерів, сімейних стосунків. Активність та комунікабельність принесуть високі результати.



Терезів чекає несприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи. До вечора ситуація покращиться.



У Скорпіона день сприятливий для кохання. У другій половині дня ймовірні невеликі проблеми зі здоров'ям — нервовий зрив чи легка травма.



Стрільцю варто чекати на якусь важливу подію у житті. День буде сприятливий і для роботи, і для відпочинку: не буде жодних перешкод.



Козорогу потрібно бути уважним до близьких, ймовірно, погіршення сімейних відносин. Також можливі травми або хвороби, які вимагатимуть тривалого лікування.



У Водолія день пройде під знаком концентрації сил та розважливості. Активізуються партнерські стосунки. Ви можете з успіхом реалізувати себе у підприємницькій, фінансовій діяльності.

На Риб чекає несприятлива перша половина дня. Можливе загострення хронічних захворювань. Бажано займатися особистими справами та зміцненням здоров'я.

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