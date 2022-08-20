Успіх і навіть тріумф: відомий астролог назвала два знаки зодіаку, на які найближчим часом чекає успіх

20 серпня Меркурій переміститься у знак Діви, знак своєї максимальної сили. Планета пробуде у цьому знаку до 26 жовтня. Про це повідомила відомий астролог Ганна Єфремова у Telegram.

«Це чудовий період для освіти, переговорів, комерції, великих покупок, а також детального підходу до речей, ґрунтовного аналізу, переоцінки цінностей. Немає місця порожнім розмовам, є націленість на дію. Зросте прискіпливість та зайва критичність. 19 — 21 серпня з'єднання Місяця з Марсом дасть напругу та конфліктність, зайву імпульсивність та бажання ризикувати», — написала вона.

Єфремова розповіла, що чекає на представників різних знаків зодіаку в цей період і дала свої рекомендації щодо поведінки.

Овен

Доведеться довести право на місце під сонцем, вирішити паперові питання, домовиться про умови, що вас цікавлять.

Телець

Запитання дітей стануть на перший план. Зміна школи чи садочка. Вибір нового місця.

Близнюки

Ремонт, оренда, купівля, переговори, пов'язані з сім'єю, нерухомістю та питання батьків.

Рак

Початок роботи, вихід на публіку, вирішення питань із соціумом. Хочеш не хочеш, а треба.

Лев

Договори, гроші, виплати, нова робота, можливість продемонструвати свій професійний досвід.

Діва

Нові можливості та сили у справах пов'язаних з переговорами, вдалі угоди, чотири донесення своєї думки, успіх у бізнесі.

Терези

Завершення старих справ, підбиття підсумків, звільнення з насиджених місць. Відрізання непотрібних людей та обставин.

Скорпіон

Вдача і успіх у нових починаннях, у роботі, в домовленостях, нова динаміка, певний тріумф. Сміливіше!

Стрілець

Робота, нові пропозиції, вигідні умови, ваші правила, уміння говорити.

Козеріг

Питання, пов'язані з батьками, та домовленості для них та заради них, виконання вашого батьківського обов'язку на документальному рівні. Все буде як має бути чесно.

Водолій

Ваша мова може підвести вас, можна отримати негативний результат, але гарний час для наукової діяльності, занурення в духовне. Ви можете отримати відмову щодо оформлення документів.

Риби

Час миритися, знайомитися, робити пропозиції, укладати шлюби. Усе таємне щодо оточення стане явним, просто хтось може обмовитися.

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