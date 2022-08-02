Нова робота та доленосна зустріч: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Український астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2022 року ( гороскоп на сьогодні та наступні дні читайте тут ). Людмила каже, що останній місяць літа може стати вирішальним у багатьох питаннях, що стосуються роботи, фінансів та особистого життя.

Овни

Упертим і впевненим у своїй правоті Овнам серпень дасть повну свободу прийняття рішень. Сміливо можна кидатися в авантюри, укладати угоди та створювати сім'ю. Щоправда, все задумане краще здійснити до кінця місяця — на той час «підтримка» зірок для Овнів почне слабшати.

Тельці

Стабільні Тельці не дуже люблять прислухатися до порад зірок. Представники знака можуть не надто розраховувати і на підтримку небесних світил у серпні, а більше орієнтуватися на власну інтуїцію. Особливо прислухайтеся до свого організму, якому знадобиться відновлення та профілактичні заходи.

Близнюки

Серпень благоволитиме до творчих представників знака Близнюків. Усі плани почнуть здійснюватися, у фінансових питаннях теж намітиться зміна на краще. Частіше спілкуйтеся з друзями та заводьте нові знайомства — саме вони можуть виявитися в майбутньому дуже корисними для вас.

Рак

Недовірливим представникам знака в серпні краще «затаїтися». Не варто будувати грандіозних планів, вирушати у далеку подорож, займатися серйозним ремонтом. Для Раків останній місяць літа — час обдумати свої подальші дії й навіть трохи пофілософствувати.

Лев

Сміливим і відчайдушним Левам варто зменшити свій запал. Зірки радять більше часу проводити з родиною та близькими друзями. Вам потрібний невеликий перепочинок перед ривком, який має відбутися у вересні. Займіться дрібними клопотами по будинку або знайдіть нове хобі.

Діва

Нерішучі та спокійні представники знака у серпні переживатимуть справжню революцію. Їхня енергія просто зашкалюватиме, потрібно лише направити її в правильне річище. Продумайте, які зі справ для вас найважливіші та сміливо кидайтеся на їхнє вирішення. Все вдасться!

Терези

Стабільним Терезам у серпні доведеться «кататися на емоційних гойдалках». Місяць досить складний для представників творчих професій — не все йтиме за планом. Але не варто відразу впадати у відчай, а, проявивши наполегливість, добиватися свого вже ближче до кінця місяця.

Скорпіон

Для сильних та впливових представників знака серпень — місяць, коли задумане вирішуватиметься з легкістю. Навіть ті справи, які здавалися нездійсненними. Потрібно лише виявити терпіння та емоційний спокій. Успіх може «запаморочити голову», і це все зіпсує. Розв'язуйте проблеми спокійно та впевнено. І не забувайте про фізичне здоров'я.

Стрілець

Невгамовні представники знака Стрільця в серпні повинні трохи стримати свій запал. У фінансовому плані можливі втрати — будьте уважні під час укладання угод. Не варто планувати весілля та переїзди. Краще звернути увагу на свою родину та близьких людей. Їм також потрібна ваша емоційна підтримка.

Козоріг

Уперті та себелюбні Козероги в серпні можуть розраховувати тільки на власні сили. Тому плани краще складати лише на найближче майбутнє, знаючи напевно, що зможете їх здійснити. Можлива пропозиція нової роботи, але й тут не варто поспішати з ухваленням рішення. Найкращий для вас час це кінець серпня.

Водолій

Інтелектуальним Водоліям доведеться не просто у серпні. Їхнє бажання все контролювати та аналізувати може дати збій — не все станеться так, як задумано. Зате на любовному фронті буде дано зелене світло — можете сміливо вирушати на пошуки своєї другої половинки, якщо її у вас ще немає.

Риби

Найзагадковіший знак у серпні буде сповна винагороджений подарунками долі. Несподівано вирішаться на краще проблеми, які мучили вас протягом останнього часу. Прислухайтеся до своєї інтуїції та остерігайтеся думки друзів — вона може виявитися помилковою та вплинути на вашу долю.

Фото: pixabay.com

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