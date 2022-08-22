«Енергія війни вже скінчилася»: переможець «Битви екстрасенсів» розповів, коли вдасться звільнити захоплені території

Український медіум, переможець «Битви екстрасенсів» Макс Гордєєв вважає, що рашисти більше не зможуть наступати, «енергія війни скінчилася». Тепер ЗСУ розпочне звільнення окупованих населених пунктів. Про це він сказав в інтерв'ю «Главреду».



При цьому він вважає, що всі захоплені території звільнити до кінця року, найімовірніше, не вдасться.

«Деякі міста звільнять — так. Деякі — ні. Ви повинні розуміти, що взагалі енергія війни вона вже закінчилася, як така для деяких міст. Ви повинні розуміти, що це — поетапна ситуація. Це не буде так, що там хтось прийде» і скаже: «Все!» — уточнив Гордєєв.



За його прогнозом, визволення розпочнеться з півдня України. Херсон та область буде звільнено, але це буде дуже непросто.



«Насправді Херсон буде одним з перших деокупованих міст. І це не може не радувати, бо енергетично я вже бачу його деокупованим. І там, звичайно, просто… Жах, який вони там залишили і залишать, це буде ще та, як говориться, Буча», — сказав Гордєєв.



На думку Гордєєва, попри ситуацію, що змінюється на фронті, всі території повернуться в Україну і дуже скоро. Але точної дати він назвати не зміг.



«Зараз все так змінилося. За датами, я навіть не можу вам сказати. Але це буде дуже скоро. І цих людей (колаборантів — Авт.) там уже не буде. Тобто вже не буде Херсона, в якому якісь люди кричать „ми за росію“, не буде Маріуполя, Донецька та Луганська, які будуть за росію, не буде Криму „ми за росію“, тобто ми повинні зрозуміти, що ті люди, які зараз за росію, вони побіжать до росії», — уточнив екстрасенс.



Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс в одному зі своїх недавніх інтерв'ю заявив, що для росії зараз починається дуже несприятлива ситуація на фронті. А перелом у війні відбудеться протягом кількох годин. І незабаром ЗСУ виженуть окупантів з наших територій.

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