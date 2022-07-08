Війна пішла на спад: екстрасенс розповів про перехід сил природи на бік України (відео)

Починаючи з учорашнього дня, зі свята Івана Купала, яке є дуже сильним, розпочався відлік закінчення війни — саме 7 липня сили природи та містичні вібрації українців активізувалися та перейшли на наш бік.

Таку оптимістичну заяву зробив переможець «Битви екстрасенсів» Макс Гордєєв в етері «Ранок з Україною».

Раніше таку позицію висловила й астролог Анна Єфремова.

«Це язичницьке свято, нереально сильне. Сьогодні встає сонце в найкращий свій час. З цього дня починається відлік закінчення війни — вона йде на спад. До того ж, мені наснилася просто неймовірна сила, яка вказувала на те, що весь цей жах скоро закінчиться», — поділився екстрасенс.

За словами Гордєєва, саме з 7 липня активізується вся наша лють та сила, яка здатна знищити ворога.

«Я радив би обережними бути цим окупантам, адже наші темні сили їм не раді, і вони починають виводити їх у ліси. А ви повинні знати, що не можна перебувати в лісі малодушним», — зазначив експерт.

Нагадаємо, астролог Влад Росс, впевнений, що наприкінці літа ЗСУ почнуть вдало наступати на всіх фронтах. І Україна поверне Крим. Але це відбудеться після зміни влади в росії, коли нова російська верхівка домагатиметься зняття санкцій з рф.

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