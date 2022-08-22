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Україна

Київ атакований пилом: мешканцям столиці не рекомендують залишати житло

16:32 22 серпня 2022
Київ

У Києві спостерігається погіршення якості повітря. Мешканцям рекомендують обмежити перебування на вулиці, повідомили у КМДА.

За даними міської влади, джерело забруднення знаходиться поза столицею, але вітер несе частинки пилу до Києва. Лівий берег забруднений трохи сильніше.

На лівому березі вміст зважених частинок становить 392 мкг/м3, правому — 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація — 500 мкг/м3).

«Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених частинок (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку», — йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендують:

- закрити вікна будинку;

- не виходити зайвий раз надвір;

- пити багато води;

- якщо є очищувач повітря, то включити його на максимум.

Раніше киян попередили про можливість ракетно-бомбового удару на місто та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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