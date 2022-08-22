Київ атакований пилом: мешканцям столиці не рекомендують залишати житло
У Києві спостерігається погіршення якості повітря. Мешканцям рекомендують обмежити перебування на вулиці, повідомили у КМДА.
За даними міської влади, джерело забруднення знаходиться поза столицею, але вітер несе частинки пилу до Києва. Лівий берег забруднений трохи сильніше.
На лівому березі вміст зважених частинок становить 392 мкг/м3, правому — 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація — 500 мкг/м3).
«Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених частинок (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку», — йдеться у повідомленні.
Киянам рекомендують:
- закрити вікна будинку;
- не виходити зайвий раз надвір;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то включити його на максимум.
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