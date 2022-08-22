Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: киянам нагадали про заходи безпеки на День Незалежності

У зв'язку з можливістю масованих ракетно-бомбових ударів з боку росії у День Незалежності України, у тому числі й на Київ, мешканців столиці закликали найближчими днями бути особливо пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

У КМДА нагадали, що цього року у свято проведення масових заходів заборонено.

«Найближчими днями можливі загрози завдання військами росії ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об'єктах, об'єктах оборонної промисловості, критичній інфраструктурі та розташованих поруч житлових масивах, а також об'єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. України.

Будь ласка, при перших сигналах тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальні за дотримання комендантської години!

Пам'ятайте: ці прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам та вашим близьким!" — йдеться у повідомленні.

У Київпастрансі нагадали, що з 22 до 24 серпня включно наземний громадський транспорт курсуватиме з 06:00 до 21:00.

Автобус № 114 не курсуватиме вулицею Хрещатик до 25 серпня. Замість вулиці Хрещатик автобус курсуватиме вулицями Михайлівською, Володимирською, Богданом Хмельницьким.

Інші маршрути виконуватимуться без змін.

Киянам рекомендують наперед планувати свої маршрути пересування містом.

Столичний метрополітен цими днями працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00.

Нагадаємо, експерти не виключають, що найближчим часом росіяни можуть розпочати наступ по всій лінії фронту. Масована ракетна атака може бути його частиною.

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