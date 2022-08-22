Чи можна виходити на вулицю з мокрою головою: неочікувана відповідь лікарки

Відома дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше розповідала про сонячні опіки, прокоментувала історію, яку колись почула, — про те, що одна дівчина вийшла на вулицю з мокрою головою у холодну та вітряну погоду, захворіла на менінгіт і від цього померла.

«Але ви не можете захворіти чи простудитися від того, що просто вийшли на вулицю з мокрим волоссям. Адже причиною застуди та таких хвороб є не мокре волосся, а мікроорганізми — бактерії чи віруси. Ми частіше хворіємо на простудні вірусні хвороби у холодну пору, тому що нижча температура повітря є кращим середовищем для вірусів, таких як риновірус (найпоширеніша причина застуди). Звіт Mott Poll за 2019 рік показує, що проведення більше часу вдома чи на вулиці або невихід на вулицю з мокрим волоссям жодним чином не впливає на ризик розвитку застуди. Однак дослідження Trusted Source 2016 року показало, що зниження температури та вологості протягом декількох днів може збільшити ризик зараження людей риновірусною інфекцією. Жодне дослідження не показує, що на ризик розвитку застуди впливає вологе волосся. Тому спокійно можете ходити по пляжу з мокрим волоссям, вийти на двір, ходити по дому тощо, якщо для вас це комфортно».

Щодо того, чи безпечно спати з мокрим волоссям, то тут лікарка просить бути обережнішими.

«Вважається, що тривалий контакт з вологою може ослабити волосся. Коли волосся мокре, воно може витягнутись аж на 30% від своєї довжини. Особливо не варто спати з мокрим волоссям та тугими зачісками (пучки, тугий хвіст чи коса), це може робити його ламким, сповільнити ріст, сприяти тьмяності. Бактерії та грибки процвітають у теплому вологому середовищі. Тому люди, які сплять часто з мокрим волоссям, збільшують ризик надмірного розмноження мікроорганізмів. Якщо у вас часто є прищі на шкірі голови, лупа, себорейний дерматит, інфекції, то краще уникати сну з мокрим волоссям. Водночас нагадаю, що при такого роду станах митись та мочити висип можна.

Якщо хочете дбати про своє волосся, краще лягайте спати з добре просушеним волоссям, скорегуйте температуру повітря вдома, приймайте душ за 1−2 години до сну".

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