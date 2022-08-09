«Понад 5 сонячних опіків у дитинстві збільшують ризик утворення раку шкіри на 60%»: лікар рекомендує, як уберегтися від хвороби

Рак шкіри — одне з найпоширеніших онкологічних захворювань. Один з факторів ризику його виникнення — сонячне опромінення, від якого треба захищатись. Лікарі рекомендують дбайливий захист від сонця: тінь, одяг, який закриває шкіру, використання сонцезахисних засобів зі широким спектром захисту. Що ще слід знати про хворобу — розповіла дерматологиня Катерина Бакіко.

«Рак шкіри починається з перетворення здорових клітин на ракові. У виникненні раку має значення генетика (наявність захворювання у родині), колір шкіри (що світліша, то більша схильність), велика кількість родимок, наявність сонячних опіків протягом життя, зокрема у дитинстві, активний сонячний вплив, деякі ліки та шкірні хвороби. Вплив на розвиток раку мають не лише сонячні опіки, а й постійне сонячне опромінення, навіть у невеликих кількостях. Засмагання у солярії не є профілактикою утворення сонячних опіків — фактору, що значно підвищує ризик раку шкіри. Засмагання у солярії є канцерогенним, тобто таким, що призводить до раку шкіри».

Чи потрібно видаляти родимки профілактично?

Ні, рак шкіри у 70% випадків з'являється на шкірі одразу, а у 30% - зі старих родимок, тому слід уважно оглядати усю шкіру, звертаючи увагу на нові родимки й ті, які почали змінюватись. Профілактичне видалення родимок з такою метою не знижує рівень утворення раку. Травматизація родимки не призводить до переродження її у рак. Якщо ви травмували родимку, доглядайте за нею, як за звичайною ранкою, помийте водою з милом та зверніться до лікаря, щоб пересвідчитись, що ви травмували саме родимку, а не щось інше.



Як захищати дітей?

Більше 5 сонячних опіків у дитинстві збільшують ризик утворення раку шкіри на 60%. Тому дітей слід особливо оберігати, шкіра у них схильна до швидшого обпікання. Обирайте дитячі форми сонцезахисних засобів, вони дозволені з 6 місяців, також не забувайте про одяг і тінь.

Які ознаки раку шкіри та як його запідозрити?

Звертайте увагу на асиметрію по краях, кольори утвору, кровоточивість та свербіж, діаметр, більший ніж 5 мм, та час, за який стались зміни — що він коротший, то більше причин насторожитись.

Що робити, щоб уникнути раку шкіри?

Оглядайте вашу шкіру щомісяця, періодично ходіть на профілактичний огляд до лікаря, захищайтесь від сонця. При будь-яких насторожуючих станах та запитаннях звертайтесь до лікаря.

Раніше «ФАКТИ» публікували спростування медичних міфів лікаркою Катериною Бакіко. Наприклад такого, чи викликає рак лазерна епіляція.

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