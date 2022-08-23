50-тисячному «хорошому росіянину» буде знижка на «похоронний пакет»: у Генштабі озвучили втрати рф за добу

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 150 військових країни-агресора. Всього з початку підлого нападу на нашу країну «потемкінська армія» ворога втратила 45 550 військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що найбільші втрати за минулу добу російські окупанти зазнали Донецького напрямку.

Крім особового складу, російський ворог втратив і велику кількість військової техніки.

Так, за 23 серпня виведено з ладу або знищено:

танків — 1921 (+2 за добу);

бойових броньованих машин — 4238 (+8);

артилерійських систем — 1033 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 817 (+2);

крилатих ракет — 196 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3150 (+1).

У коментарях до посту читачі радіють зменшенню кількості орків-вбивць на нашій землі, а також жартують, що, мовляв, «ювілейному» грішному росіянину ЗСУ видадуть «безкоштовний» пакет на поховання — нехай тільки погоджується вирушити на той світ, не завдаючи шкоди українцям .

Нагадаємо, напередодні українські воїни феєрично вдарили по ворожій базі в окупованій Новій Каховці .

Фото Генштабу ЗСУ

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