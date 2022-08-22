39.71 / 40.58 39.83 / 40.91
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Горить здорово»: ЗСУ вдарили по базі рашистів у Новій Каховці (відео)

18:39 22 серпня 2022
Пожежа на базі росіян у Новій Каховці

Збройні Сили України знову завдали удару по тимчасово окупованій Новій Каховці.

«Бавовняний» сезон не лише у Криму! «Бавовняна плантація» у Каховці", — таким коментарем супроводжував відео від місцевих жителів спікер Одеської ОВА Сергій Братчук .

 

За його даними, удар припав по базі окупантів - виникла сильна пожежа, що супроводжувалася детонацією боєприпасів. "Ми чекаємо на офіційне підтвердження, але горить там здорово" , - зазначив Братчук.

А таке відео публікує телеграм-канал "Нова Каховка".

 

Нагадаємо, що сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що на околиці окупованого Донецька спалахнула база російського батальйону «П'ятнашка».

А у ЗСУ підтвердили, що «тримають під контролем» Антонівський міст — один із транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати. По ньому знову було завдано удару.

Фото зі сторінки Сергія Братчука

365

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Залужний

Незабаром можливі відставки Залужного та Шмигаля: стало відомо про кадрові зміни, які готують у Зеленського

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

голубці

Голубці по-карпатськи: відірватися просто неможливо

зброя

Командир наказав відкрити вогонь з гаубиць через особисту образу: на Донбасі окупанти знищили свій підрозділ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту