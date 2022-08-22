«Горить здорово»: ЗСУ вдарили по базі рашистів у Новій Каховці (відео)

Збройні Сили України знову завдали удару по тимчасово окупованій Новій Каховці.

«Бавовняний» сезон не лише у Криму! «Бавовняна плантація» у Каховці", — таким коментарем супроводжував відео від місцевих жителів спікер Одеської ОВА Сергій Братчук .

За його даними, удар припав по базі окупантів - виникла сильна пожежа, що супроводжувалася детонацією боєприпасів. "Ми чекаємо на офіційне підтвердження, але горить там здорово" , - зазначив Братчук.

А таке відео публікує телеграм-канал "Нова Каховка".

Нагадаємо, що сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що на околиці окупованого Донецька спалахнула база російського батальйону «П'ятнашка».

А у ЗСУ підтвердили, що «тримають під контролем» Антонівський міст — один із транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати. По ньому знову було завдано удару.

Фото зі сторінки Сергія Братчука

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