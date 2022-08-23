В Україні вперше заблокували криптогаманець «волонтера»: допомагав «криптою» терористам «ЛНДР»

СБУ вперше заблокувала гаманець російських «волонтерів», які збирають кошти для армії росії та так званих «республік» Донбасу. Про це повідомили у спецслужбі.



Віртуальний криптогаманець належить громадянину росії, який спонсорує російську війну в Україні. Ця людина називає себе волонтером і з початку повномасштабного вторгнення росії збирає гроші на потреби армії загарбників.



На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті.



Ці кошти заарештовані та вирішується питання про їхнього відстеження та виведення в українську юрисдикцію.



Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, зібраній слідчими СБУ та сприянню іноземних криптокомпаній.



Встановлено, що значну частину пожертвувань зловмисник направляв на купівлю військового спорядження бойовикам «ДНР» та «ЛНР».



Йому повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму.



У СБУ заявляють, що подібна доля чекає й на інших російських «волонтерів», які спонсорують війну в Україні.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території Донбасу.



Перед цим співробітники української спецслужби викрили двох мешканців Вишгородщини, які допомагали росіянам під час окупації частини Київщини. А після звільнення територій намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ.

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