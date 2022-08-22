Полювали за HIMARS: СБУ затримала ворожих корегувальників (фото)

Співробітники СБУ, які раніше затримали чоловіка, який на початку вторгнення провів з Сумщини до околиць Києва більше сотні одиниць ворожої техніки безпечними дорогами, викрили двох інформаторів ворога, які корегували ракетні удари по території Донеччини.

«Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Крім того, вони збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури», — повідомли у спецслужбі.

Фото СБУ

Встановлено, що за їхньою наводкою рашисти здійснили удар по водозабірній системі у місті Селидове.

Зловмисники тримали зв’язок з бойовиками терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях сходу України. Інформацію вони передавали через одного з посадовців так званої «народної міліції днр», надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах. А для комунікації між собою використовували російську соцмережу «Вконтакте».

Фото СБУ

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що співробітники української спецслужби викрили двох мешканців Вишгородщині на співпраці з ворогом. Вони допомогали росіянам під час окупації частини Київщини, а після звільнення територій намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ.

Фото СБУ



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