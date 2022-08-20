Катували підлітка за допомогу ЗСУ: під Києвом СБУ затримала російських агентів (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно викрили російського агента, який допоміг ворогу провести більше сотні одиниць техніки безпечною дорогою з Сумщини до околиць Києва, викрили двох мешканців Вишгородського району на співпраці з росіянами.

Як повідомляють у Службі безпеки України, зрадники сприяли ворогу після окупації частини Київщини, а після того, як російську армію змусили відступити Сили оборони України, намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ.



Фото СБУ

«Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам. Також вони катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів», — повідомили в СБУ та додали, що після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону, щоб передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння.

Фото СБУ

Фото СБУ

Один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший — хотів «призватися» в одній з територіальних громад під Києвом.

Нагадаємо, що нещодавно українська спецслужба викрила завербованого співробітника Верховної Ради, якого росіяни завербували для встановлення «жучків» у кулуарах парламента.

Фото СБУ

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