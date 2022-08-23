Загинула на місці: у центрі Львова з 8 поверху готелю випала киянка

Увечері у понеділок, 22 серпня, у Львові з вікна готелю випала жінка та загинула.

Трагедія сталася на проспекті Чорновола. Жінка випала з вікна восьмого поверху готелю «Львів».

Загиблою виявилася 34-річна мешканка Києва. Від отриманих травм померла на місці до приїзду медиків швидкої допомоги.

За фактом трагедії поліцейські розслідують кримінальне провадження. Попередньо інцидент розглядають як самогубство, повідомляє ZAXID.NET.



Раніше схожа трагедія сталася у Кривому Розі. Там з вікна багатоповерхового будинку у спальному мікрорайоні Зарічний випала 15-річна дівчинка та загинула.

859

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram