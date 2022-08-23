39.77 / 40.68 39.66 / 40.80
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Загинула на місці: у центрі Львова з 8 поверху готелю випала киянка

17:31 23 серпня 2022
у Львові

Увечері у понеділок, 22 серпня, у Львові з вікна готелю випала жінка та загинула.

Трагедія сталася на проспекті Чорновола. Жінка випала з вікна восьмого поверху готелю «Львів».

Загиблою виявилася 34-річна мешканка Києва. Від отриманих травм померла на місці до приїзду медиків швидкої допомоги.

За фактом трагедії поліцейські розслідують кримінальне провадження. Попередньо інцидент розглядають як самогубство, повідомляє ZAXID.NET.

Раніше схожа трагедія сталася у Кривому Розі. Там з вікна багатоповерхового будинку у спальному мікрорайоні Зарічний випала 15-річна дівчинка та загинула.

859

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

таролог Анастасія

«Випали дуже погані карти»: таролог назвала українські міста, які найближчими днями можуть стати мішенню для ракет

поліція

Довелося евакуювати десятки людей: стали відомі подробиці вибуху у Подільському районі Києва

Годинник-гороскоп

На Стрільців чекають приємні сюрпризи на роботі, а на Водоліїв — успіхи в улюбленому виді спорту: гороскоп від Анжели Перл на 23 серпня

у Львові

Загинула на місці: у центрі Львова з 8 поверху готелю випала киянка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту