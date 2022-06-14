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Події

Від отриманих травм померла на місці: у Кривому Розі дівчина під час вечірки випала з вікна на 6-му поверсі

18:23 14 червня 2022
Від отриманих травм померла на місці: у Кривому Розі дівчина під час вечірки випала з вікна на 6-му поверсі

У Кривому Розі, який залишається однією з пріоритетних цілей ворога, в ніч на 14 червня з вікна багатоповерхового будинку в спальному мікрорайоні Зарічний випала 15-річна дівчинка.

За попередніми даними, які наводить місцевий ресурс, у квартирі влаштували вечірку троє дівчат і хлопець, при цьому дорослих там не було.

На жаль, травми дівчинки після падіння з 6-го поверху виявилися не сумісними з життям.

Відомо, що родина загиблої приїхала до Кривого Рогу з окупованої території.

Нагадаємо, 4 червня факт підліткового суїциду було підтверджено в Одесі — там 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна своєї квартири на четвертому поверсі багатоповерхового будинку.

Іллюстративне фото

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Від отриманих травм померла на місці: у Кривому Розі дівчина під час вечірки випала з вікна на 6-му поверсі

Від отриманих травм померла на місці: у Кривому Розі дівчина під час вечірки випала з вікна на 6-му поверсі

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