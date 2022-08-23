«Купіть особливе горнятко або свічки»: як повернути відчуття дому під час війни

Ця тема дуже болюча для всіх українців: і для тих, хто виїхав в інший регіон України чи за кордон, і навіть для тих, хто лишився вдома.

«Не думала, що таке станеться, але я почувалася незатишно у своїй квартирі. Бо було страшно, настільки страшно, що в холодному, з бетоном навкруги укритті, було набагато затишніше, ніж у власній квартирі, — розповіла інтер’єрна стилістка-декораторка Анна Орловська. - Коли відчуття страху притупилось і прямі загрози минули, потроху почало повертатись відчуття дому вдома. Почала звертати увагу й на предмети навкруги. Наприклад, кожен з цих предметів, що видно на фото, окрім свого гарного вигляду, ще викликають приємні естетичні емоції, мають свою історію. Як же бути тим, хто виїхав і не захопив з собою нічого або, ще гірше, — втратив усе?

Треба зосередитись на собі, віднайти внутрішній спокій, хоча б частково, і почати оточувати себе предметами, які викликають ті чи інші спогади або ж створюють приємні нові. І це перш за все мають бути речі, з якими ви контактуєте постійно. Це може бути: горнятко для чаю/кави, схоже на те, що лишилось вдома. Або ж м'якенька постіль того самого кольору. Свічники зі свічками завжди додають камерності. Гарний бокал та глечик для води, з якими ви не будете забувати поповнювати водний баланс. Затишний плед і декоративна подушка, щоб влаштуватися якнайзручніше та почитати улюблену книжку. Квіти — найшвидший і найдоступніший афродізіак, який потішить і привнесе затишок і життя в будь-яке приміщення. В кожного це може бути свій предмет, який ви лишили вдома, але хотіли б, щоб він був з вами".

За словами дизайнерки, гарною ідеєю є придбати такі предмети в українських магазинах, щоб підтримати вітчизняних виробників і українську економіку. Навіть якщо ви за кордоном, більшість з них пересилають товари за межі України.

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