«Зробіть чипси з моркви, буряків, ягід та фруктів»: як підготуватись до життя без світла та газу під час війни

Окупація, міграція, втрата майна й будинку… Під час війни кожен, хто стикнувся з бідою, напевно, має свій спосіб виживання. Відома кондитерка Олена Фоменко, яка наразі проживає у тимчасово окупованому Мелітополі, розповіла про власний досвід виживання за відсутності газу, тепла, електрики та води. Вона назвала найнеобхідніші речі, які слід підготувати на запас:

«Продукти: крупи, борошно, консерви, цукор, сухе молоко, мед. Якщо є сушка для овочів, постарайтеся зробити чипси з моркви, буряків, ягід та фруктів. Вони не займають багато місця для зберігання, але поживні та калорійні. Якщо є можливість купити готові сублімовані фрукти-овочі, зробіть це. Думаю, що за цим продуктом — майбутнє.

Важлива вода. Як місткості можна використовувати 30-літрові балони з-під пива (вони продаються в пивних магазинах. Як розгерметизувати їх, є відео на ютубі, або купити вже готові пляшки з водою.

Купіть сухий спирт, газові пальники туристичні, ліхтарик + батарейки + акумулятори, свічки, сірники, ніж. Термоси (в них можна готувати каші (гречка, перлівка), заливши просто гарячою водою). Горілка або медичний спирт (знадобиться для розтирання та як дезінфектор).

Аптечка — приділіть увагу противірусним, протигрибковим препаратам, вітамінам, засобам індивідуального захисту. Заготовте вологі серветки, сухий шампунь (вони вам допоможуть, якщо не буде під рукою води), засоби гігієни, теплі речі, взуття та гумові чоботи, обов'язково шерстяні шкарпетки, засоби зв'язку. Все запакуйте в пакети і зберігайте в зручному для вас місці. Якщо є підвал, то облаштуйте його і перенесіть туди все необхідне з перерахованого вище. Не забудьте про лопату".

Якщо чекає довге перебування у підвалі, то Олена радить запастися книгами, кросвордами та розмальовками для дітей.

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Фото: pixabay.com

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