Чи зараховується час навчання у виші до страхового стажу: у Пенсійному фонді звернули увагу на нюанси

Страховий стаж, який має велике значення при визначенні віку, коли людина може виходити на заслужений відпочинок, — це період, коли громадянин офіційно працює і за нього сплачуються соціальни внески. Поняття було введено з 1 січня 2004 року.

Як уточнили в Пенсійному фонді України, періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу при обчисленні пенсії за періоди до 01.01.2004 згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення», а після 01.01.2004 — Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

«До страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 01.01.2004 . Зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. Після 01.01.2004 до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску», — пояснили у ПФУ.

Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Нагадаємо, що призначення пенсій військовослужбовцям має свою специфіку — для них діє окремий Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Стосується він не лише кадрових військових та інших силовиків — з 21 березня 2022 року дія цього закону поширюється також на членів добровольчих формувань територіальних громад (тероборонівців).

Фото Pixabay

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