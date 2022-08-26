Чи зараховується час навчання у виші до страхового стажу: у Пенсійному фонді звернули увагу на нюанси
Страховий стаж, який має велике значення при визначенні віку, коли людина може виходити на заслужений відпочинок, — це період, коли громадянин офіційно працює і за нього сплачуються соціальни внески. Поняття було введено з 1 січня 2004 року.
Як уточнили в Пенсійному фонді України, періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу при обчисленні пенсії за періоди
«До страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий
Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
Нагадаємо, що призначення пенсій військовослужбовцям має свою специфіку — для них діє окремий Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Стосується він не лише кадрових військових та інших силовиків — з 21 березня 2022 року дія цього закону поширюється також на членів добровольчих формувань територіальних громад (тероборонівців).
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