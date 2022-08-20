Наявність страхового стажу не є обов'язковою: що важливо знати про виплати по інвалідності учасникам бойових дій

Особа, якій встановлено інвалідність, в будь-якому разі має право на соціальні виплати від держави. Це може бути або пенсія по інвалідності, або соціальна допомога, якщо страхового стажу не вистачає. Натомість призначення пенсій військовослужбовцям має свою специфіку, адже для них діє окремий Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пише «Пенсійний кур’єр» (№ 32 (1002) від 10 серпня 2022 року).

Стосується він не лише кадрових військових, а й інших силовиків. З 21 березня 2022 року дія цього закону поширюється також на членів добровольчих формувань територіальних громад (тероборонівців).

При призначенні пенсії по інвалідності військовослужбовцю наявність страхового стажу значення не має. Головна умова призначення такої пенсії — настання інвалідності в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення з неї. Хоча інколи цей термін може «переміститись» — в тих випадках, коли інвалідність настала внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке сталося в період проходження служби або під час перебування в полоні (якщо полонення не було добровільним).

Групу, причину інвалідності, а також час її настання встановлює медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Залежно від причини інвалідності людина може бути віднесена до однієї з двох категорій:

• особа з інвалідністю внаслідок війни — через травми або захворювання, одержані під час захисту батьківщини, виконання обов’язків військової служби тощо;

• інші особи з інвалідністю з числа військовослужбовців — через каліцтво, не пов’язане з виконанням обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

Розмір пенсії по інвалідності визначається у відсотках від суми грошового забезпечення (заробітку) військового. Така ж схема розповсюджується і на тероборонівців, які згідно з контрактом отримують грошове забезпечення:

- особам з інвалідністю внаслідок війни

I групи — 100%;

II групи — 80%;

III групи — 60%;

- іншим особам з інвалідністю

I групи — 70%;

II групи — 60%;

III групи — 40%.

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються у розмірі від 100% до 130% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який станом на 1 липня складає 2027 грн.

Отже, залежно від групи інвалідності та її причини для рядових солдатів мінімальна пенсія становить від 2027 до 2635 грн. Тим, у кого звання і посада вище і тим, хто служить за контрактом чи, наприклад, працює в органах МВС, пенсія призначається ще на 10−30% вище залежно від групи інвалідності та рангу.

З 1 жовтня 2022 року мінімальна пенсія по інвалідності має суттєво зрости. Це передбачено Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» від 15 лютого 2022 року № 2040-IX.

Ухвалено, що мінімальні розміри пенсій по інвалідності призначатимуться у твердих розмірах і складатимуть від 4186 до 5025 грн для солдатів, і ще на 10−30% більше для осіб старшого складу залежно від звання, посади, групи інвалідності та її причини.

Інвалідність внаслідок війни надає право на надбавку до пенсії згідно із Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Вона призначається у відсотках від вже згаданого прожиткового мінімуму (від 2027 грн):

50% - за наявності І групи (1013,50 грн);

40% - за наявності ІІ групи (810,80 грн);

30% - за наявності ІІІ групи (608,10 грн).

Водночас загальний розмір пенсії з усіма надбавками у осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим ніж:

650% прожиткового мінімуму за наявності І групи (13175,50 грн);

525% - за наявності ІІ групи (10641,75 грн);

360% - за наявності ІІІ групи (7297,20 грн).

Якщо загальна сума пенсії не досягає зазначених розмірів, то до неї встановлюється відповідна доплата. Непрацюючим особам з інвалідністю, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, до пенсії встановлюється надбавка в розмірі 50% прожиткового мінімуму на кожну дитину. На сьогодні така надбавка складає 1013,50 грн.

Як писали «ФАКТИ», в Україні учасники бойових дій мають пільги при виході на пенсію.

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