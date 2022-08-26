Все готове: Лукашенко загрожує Заходу ядерною зброєю

олександр лукашенко, який цинічно привітав Україну з Днем Незалежності і побажав українцям «мирного неба», заявив, що бомбардувальники СУ-24 ВПС рб готові нести ядерну зброю.

Білоруський диктатор виступив перед співробітниками підприємства «БелОМО» та заявив, що тактичні бомбардувальники вже переобладнані. «Пам'ятайте, ми з путіним обговорювали можливість несення на наших літаках ядерних зарядів? Ви що, думаєте, що ми язиком ляпаємо? Все готово! Вони повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують», — цитує лукашенка БелТА.

лукашенко, який погрожує заходу, у той же час заявив, що «майбутнє ЄС тільки у співпраці з білоруссю і росією»: «Всі ресурси тут. Беріть, перетравлюйте, разом житимемо і працюватимемо — і Америка зникне з радарів. Ось вони цього бояться».

Ексклюзивний матеріал «Термоядерний удар по Європі з території білорусі можливий, адже путін хоче панувати над усім світом», — Юрій Фельштинський читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту президента рб

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