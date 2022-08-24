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Україна

Верх цинізму: Лукашенко привітав Україну із Днем Незалежності

10:04 24 серпня 2022
Лукашенко

З території сусідньої білорусі неодноразово завдавалися ракетні удари по Україні і, як стверджують експерти та військові, загроза залишається, як і раніше, високою.

Попри це олександр лукашенко, вітаючи Україну з Днем незалежності, говорив лише про «суперечності» і заявляв про «багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин» між двома країнами.

«Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях», — йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті президента РБ.

Раніше в моніторинговій групі «Беларускі Гаюн» зазначали, що на аеродромі Зябрівці зосереджено від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3 РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир», склад боєприпасів мінімумом 15−60 ракет для ЗРК С-300/400. Російські літаки Іл-76 підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки.

Фото з Вікіпедії

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