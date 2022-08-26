Сподівалися на посади від окупантів: СБУ знешкодила зрадників, які здавали рашистам патріотів у Бучі

На Київщині співробітники СБУ затримали злочинне угруповання, яке співпрацювало з росіянами під час тимчасової окупації Бучанського району.



Як повідомили у спецслужбі, на початку повномасштабного вторгнення росії зрадники «підказували» геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, зокрема серед житлових будинків.



Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки.



Крім того, вони здавали ворогу адреси перебування українських патріотів, зокрема активних учасників опору збройній агресії.



Саме за такими «наведеннями» окупанти викрадали людей. До потерпілих застосовували насильство та погрози фізичної розправи.



Зрадники також брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично у заручниках утримували його мешканців.



Встановлено, що до складу злочинної групи входили кілька мешканців Київської області, які у разі її захоплення планували отримати «призначення» у лавах окупаційної адміністрації.



Від росіян вони отримали відзнаки та «проїзні документи» на автотранспорт.



Після звільнення регіону від окупантів члени групи намагалися переховуватись. Співробітники СБУ встановили їхнє місцеперебування та затримали.



В ході обшуків правоохоронці виявили у них зброю та інші докази злочинної діяльності.



Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала російських агентів, які катували підлітка за допомогу ЗСУ.

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