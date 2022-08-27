Проблема, з якою зіткнувся цивілізований світ, не лише в путіні та його оточенні, а й у російському суспільстві, яке перетворилося на фашистське і підтримує війну проти України. Про це під час пресконференції в інформаційному агентстві Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксманн.

«Україна сьогодні показує всьому світу, що таке хоробрість і гідність… Я переконаний, що найгірше, що є сьогодні на Землі, — це російський фашизм та злочини, народжені цим режимом у росії за останні 20 років. І насправді те, що роблять українці, це життєво важливо для вас самих, але це життєво важливо для всієї Європи, адже якщо путін не буде уражений, якщо російські фашисти не зазнають поразки в Україні, Європа більше не знатиме, що таке мир», — заявив євродепутат.

За його словами, проблема не лише у вині путіна та сотні людей навколо нього, а й у російському суспільстві.

«А серед тих, хто не підтримує війну, активно є така ілюзія, — що ваша країна може вторгнутися в Україну, гвалтувати дітей, вбивати людей, знищувати міста і водночас жити нормальним життям. Ми маємо зламати цю ілюзію, якщо ми хочемо нормального життя — ми маємо зупинити цю війну», — закликав Рафаель Глюксманн.

Раніше європарламентарій закликав визнати росію терористичною державою, заявивши, що рф фінансує тероризм, здійснює терористичні акти в Україні та по всьому світу і тому має бути визнана державою-терористом. Європейський парламент, за його словами, підтримає таке визнання.

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