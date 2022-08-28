Колишні суперники Ломаченка влаштували «рубку» в рингу: яскраві моменти бою в США

В американській Талсі (штат Оклахома) пройшов бій у першій напівсередній вазі між ганцем Річардом Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия) та Хосе Педрасою з Пуерто-Ріко (29 перемог, 14 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия).

У 2018 році Педраса володів поясом WBO у легкій вазі, але програв Василю Ломаченку та втратив свій титул. Також поступився українцю в 2021-му й ексчемпіон IBF Коммі, щоправда, на момент поєдинку з нашим співвітчизником ганець уже залишився без пояса після поразки від американця Теофімо Лопеса.

Перейшовши до нової вагової категорії, колишні суперники українця зійшлися між собою та видали яскравий бій. За підсумками десяти раундів судді не змогли визначити переможця (97:93 за Педрасою, 96:94 за Коммі, 95:95) — і в підсумку поєдинок завершився нічиєю, яка для обох боксерів стала першою в кар'єрі.

Відеоогляд бою Коммі — Педраса

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі прийняв остаточне рішення про свою подальшу кар'єру.

Фото Twitter Top Rank

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