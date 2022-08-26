Тайсон Ф'юрі прийняв остаточне рішення про подальшу кар'єру

Непереможний британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, двоюрідного брата якого вбили ударом ножем у шию в день бою-реваншу між Усиком та Джошуа, передумав іти на пенсію.

Нагадаємо, після переможного бою проти Ділліана Уайта, в якому Циганський король захистив чемпіонський пояс WBC, він повідомив про те, що завершує кар'єру. Але можливість стати абсолютним чемпіоном та амбіції 34-річного британця все ж таки переважили, і він сповістив Всесвітню боксерську раду про те, що не зробить свій титул вакантним. Таким чином, із великою ймовірністю можна стверджувати, що бою між Циганським королем та володарем поясів WBA, WBO, IBF, менш престижного IBO та журналу The Ring Олександром Усиком все ж таки бути.

Тим паче, представники боксерів уже працюють над організацією цього мегафайту. «Подія з великими ставками на кону — бій супертяжів за чотири пояси, щоб дізнатися, хто найкращий на планеті. Такі речі трапляються не надто часто. Якщо якась країна хоче прийняти цю подію, то доведеться викластися на повну. Ми не можемо провести бій у Великій Британії раніше наступної весни. Якщо й проводити його там, то на „Уемблі“, а ми плануємо поєдинок до кінця цього року. Мій син уже розмовляв із Красюком (промоутер Усика. — Авт.), а Боб Арум — із Клімасом (менеджер Усика. — Авт.)», — розповів промоутер Циганського короля Френк Уоррен в інтерв'ю сайту Boxing Scene.

До речі, в історії суперважкого дивізіону ще не було об'єднавчого поєдинку, на кону якого стояли б чотири чемпіонські пояси — WBC, WBA, WBO та IBF. Американці Майк Тайсон (1987--1990), Джеймс Дуглас (1990), Евандер Холіфілд (1990--1992), Ріддік Боу (1992) та британець Леннокс Льюїс (1999−2000) володіли титулами трьох організацій — WBC, WBA та IBF.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі хоче заробити за бій із Усиком близько 150 млн доларів.

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