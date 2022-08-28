Росіяни намагаються отримати заарештованого в Сербії українського генерала: навіщо їм знадобився втікач Наумов

Росіяни, які ведуть проти України війну, планують влаштувати театралізоване судилище над президентом України Володимиром Зеленським. Ключовим свідком має стати екс-високопосадовець СБУ. Про це йдеться у повідомленні шеф-редактора сайту «Оглядач» Ореста Сохара.

«Джерела в силових структурах підтвердили інформацію, що путіноїди задумали продати світові театралізовану постановку під узагальненою назвою „Український режим влаштував геноцид власного народу“. Очевидно, йтиметься про „бомбардування народів Донбасу“, „геноцид мирного населення“ та іншу лободу, про яку „чревовещают“ сьогодні адепти путінської хунти. Ключовий нюанс, про який повідомили мої джерела — це публічний допит свідків. Одним із них, за інформацією силовиків, має стати екс-генерал СБУ Андрій Наумов, колишній керівник департаменту внутрішньої безпеки СБУ», — повідомив він.

Андрій Наумов на даний час утримується у виправній колонії сербського м. Ніш. Він був затриманий на кордоні з готівкою та коштовностями на суму порядка 600 тис євро. За даними ЗМІ, він шукав у проросійській Сербії політичного притулку після того, як в Україні його почали підозрювати в політичній зраді.

«Повернімось до міста Ніш. За дивним збігом обставин, тут знаходиться військовий аеродром, що використовується військовим контингентом Росії. Джерела стверджують, що росіяни зараз торгуються з сербами щодо передачі Наумова. Саме тому серби не звільняють колишнього генерала з-під варти тому, бо прагнуть вигідно розміняти його у цій оборудці. За сербськими законами його можуть утримувати під вартою до 3-х років», — пише Сохар.

За даними журналіста, Київ вимагає повернути Наумова на Батьківщину. Формально, серби чекають документів від української сторони. Але перемовини з росіянами при цьому не зупиняються.

«Додам, що частина правлячого істеблішменту в Сербії проросійська, але водночас у країні існує потужна проукраїнська опозиція, що дозволяє сподіватися на (примусове) повернення Наумова до України. Родзинка на торті: інтереси Наумова у справі представляють два юристи, і українські силовики стверджують, що обидва знаходяться на грошовому забезпеченні спецслужб РФ. Також відомо, що Наумов отримав пропозицію політичного притулку в ерефії в обмін на надання свідчень проти президента України», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», генерала СБУ, ексначальника главку внутрішньої безпеки Андрія Наумова було затримано в Сербії з великою сумою грошей в червні.

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