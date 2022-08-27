ЗСУ відбили наступ ворога на всіх напрямках, противник деморалізований і затягує терміни ротації підрозділів, — Генштаб

Протягом 185-ї доби протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог здійснив відчайдушну спробу штурмувати в напрямку Дементіївки на Харківщині та у напрямку Бражківки під Слов'янськом, але ЗСУ зламали ворожі плани і завдали окупантам відчутних втрат. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Краматорському напрямку окупанти вели наступ у напрямку Григорівки, проте він також виявився безуспішним.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського, а також наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку ворог задіяв авіацію для ударів по району Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля агресор досі зосереджує на недопущенні просування наших військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

«Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни», — констатують в Генштабі.

Нагадаємо, станом на ранок 27 серпня в Україні знайшли смерть уже 46 500 ворожих військових, серед яких — прапорщик Олександр Кружалов, який встиг побувати в полоні у ЗСУ, однак повернувся додому за обміном, і… знову прибув на фронт, де і знайшов смерть остаточно.

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