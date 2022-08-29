На Харківському напрямку, де напередодні ворог безуспішно намагався покращити тактичне становище, російські військові із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляли території поблизу низки населених пунктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про ситуацію на фронті станом на ранок понеділка, 29 серпня.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Слов'янському ворог намагався провести нерозумну розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнавши втрат відійшов. З метою покращення тактичного положення противник вів штурмові дії біля Богородичного, успіху також не мав.

На Краматорському окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському ЗСУ зупинили спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого.

На Авдіївському ворог вів наступальні бої біля Первомайського, але безуспішно.

На Новопавлівському було обстріляно позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник задіяв авіацію для удару у районі Володимирівки.

На Запорізькому окупанти здійснювали обстріли позицій ЗСУ із ствольної, реактивної артилерії та танків.

На Південнобузькому основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат.

Українські воїни стійко тримають оборону і готові до будь-яких змін в оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів.

В Інституті вивчення війни, підсумовуючи останні події на фронті, зазначають, що на сході України окупанти атакували в районі Довгенького та Богородичного на лінії Ізюм-Слов'янськ. Аналітики геолокували кадри, що підтверджують провальну спробу ворога форсувати Сіверський Донець і рухатися на Слов'янськ із півночі.

Сіверськ, як і багато інших міст на лінії фронту під вогнем. На південний схід від Бахмута окупанти наступали в районі Кодеми, Вершини, Зайцевого, Веселої Долини та Семигір'я. А на заході і на південному заході від окупованого Донецька було відбито атаку росіян у районі Первомайського та Павлівки. На Вугледарському напрямку ворог активно веде обстрілли з артилерії. Мар'їнка може стати можливим напрямом наступу найближчим часом.

Фото ISW

У ще одній гарячій точці — на півдні України — окупанти продовжують атакувати авіацією українські позиції поблизу річки Інгулець на північному заході області. Українські сили в свою чергу завдають ударів по російських командних пунктах, складах та лініях зв'язку. Зазначається, що було порушено сполучення окупантів через річку Інгулець Дар'ївським мостом. Крім цього «голосно» було у Новій Каховці, Херсоні, Любимівці, Дудчанах, Давидовому Броді та інших окупованих населених пунктах.

Ворог намагається налагодити переправу через Дніпро після пошкодження мостів. Він також не припиняєть наносити удари по територіям сусідніх областей.

Фото ISW

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ на півдні країни завдали ракетно-артилерійських ударів по трьох пунктах управління ворога у Херсоні, Дар’ївці і Новій Каховці, де базується 35-ої рашистська армія.

Фото Генштаба ЗСУ

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