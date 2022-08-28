Спроби ворога покращити тактичне становище безуспішні, на окремих напрямках у противника є відчутні втрати, — Генштаб

Поки війська Оперативнго угруповання «Південь» завдавали потужних і результативних ударів по базах окупантів у Херсоні та Новій Каховці, на Донбасі українські воїни не допустили просування ворога на жодному з оперативних напрямків.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Харківському напрямку окупанти здійснили спробу покращення тактичного становища неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

На Бахмутському напрямку ворог пішов на штурм позицій ЗСУ біля Веселої Долини, проте ці спроби також було зірвано.

На Авдіївському напрямку відбулася невдала спробу наступу у районі Первомайського, а на Новопавлівському напрямі агресор намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, проте успіху не досяг.

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. Зокрема, як повідомив в ефірі національного телемарафону очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, 27 серпня пролунали вибухи в окупованому Сватовому.

«Вночі рашисти необережно палили на загарбленій аграрній базі, на якій відбувалося керування процесом передислокації. Гарно горіло!» — повідомив Гайдай.

Нагадаємо, що днями у Сватовому окупанти налагодили радіотрансляцію виступу так званого «голови лнр» леоніда пасічника, який повідомив про початок загальної мобілізації на території окупованої Луганщини.

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