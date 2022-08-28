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ЗСУ точними ударами знищили пункти управління рашистів у Херсоні, Даріївці та Новій Каховці, — ОК «Південь» (фото, відео)

16:52 28 серпня 2022
Підготовка установки HIMARS

Сили Оперативного командування «Південь» після успіхів 27 серпня у неділю завдали ракетно-артилерійських ударів по трьох пунктах управління в Херсоні, а також Дар’ївці і Новій Каховці, де базується 35-ої рашистська армія.

За наявними даними, уражено також склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.

«Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідну гаубицю „Мста-С“. Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені і не функціонують», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляє про завдання потужного удару по ворожому штабу у Новій Каховці, який окупанти облаштували на приладобудівному заводі «Сокіл». За даними журналіста Андрія Цаплієнка, до 2013 року це підприємство випускало радіогідроакуcтичні прилади та гідроакуcтичні cтанції для виявлення і знищення підводних човнів та інших кораблів.

В мережі вже з'явилися фото і відео з місця подій.

Нагадаємо, 22 серпня під час удару ЗСУ по Новій Каховці було знищено велику кількість боєзапасу окупаційних військ.

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