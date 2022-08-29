Як передати автомобіль на потреби ЗСУ чи волонтерів: пояснює експерт

Про те, як передати автомобіль на потреби ЗСУ чи громадської організації, часто запитують в адвоката Миколи Кошика, адже автомобілі дуже потрібні нашим захисникам та волонтерам. То ж він вирішив пояснити всі нюанси:

«Якщо автомобіль дарує ГО фізична особа у шлюбі, потрібно буде отримати згоду іншого з подружжя на дарування автомобіля. Така згода оформлюється письмово у довільній формі. Якщо автомобіль дарує юридична особа, необхідно видати відповідний наказ про надання благодійної допомоги. Також варто пам'ятати, що для підписання подібних угод директору може знадобитись згода загальних зборів. ГО — отримувачу також варто проглянути свій статут. Окремо слід відзначити, що бухгалтери компаній-благодійників перед укладенням угоди часто просять неприбуткову організацію направити їм офіційний лист із проханням надати благодійну допомогу.

Дарування майна на користь ГО — рекомендуємо оформлювати у вигляді договору пожертви. Пожертва є цільовим даруванням, тобто безоплатною передачею речі для досягнення певної обумовленої мети. Договір пожертви обов’язково має укладатись у письмовій формі, а за бажанням сторін може бути посвідчений нотаріально. У мирний час новий власник повинен був протягом 10 діб після укладення договору перереєструвати на себе автомобіль у сервісному центрі МВС. Зараз у зв’язку з воєнним станом дедлайн реєстрації подовжено: власник може провести перереєстрацію протягом 90 днів після закінчення воєнного стану. Після оформлення права власності волонтери можуть починати користуватись автомобілем. При цьому слід пам'ятати, що неприбуткові організації мають право використовувати автомобіль виключно для реалізації статутної мети та напрямів діяльності. Додаткові вимоги щодо використання подарованого автомобіля також можуть бути встановлені у договорі пожертви".

Якщо авто використовується не за призначенням, то, за словами адвоката, організацію можуть позбавити статусу неприбутковості, а дарувальник може вимагати розірвання договору пожертви.

«У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження із зазначеними органами, — пояснює адвокат. — Оцінка майна, яке підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання така оцінка проводиться суб’єктами оціночної діяльності — органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно. Передача майна інколи проводиться в екстремальних умовах, але невірне оформлення документів стане проблемою при отримання компенсації.

Добровільна передача майна на проводиться наказом по підприємству з рішенням керівництва про добровільну передачу майна та актом приймання-передачі майна, який містить всі обов'язкові реквізити. Звісно, законом передбачена процедура компенсація за відчужене майно. Та люди, які звертались до мене з питанням добровільної передачі авта, жодного разу не питали про компенсацію".

А адвокат кримінальної практики Ілля Воробйов розповів, чи передбачена кримінальна відповідальність за вилучення авто під час війни.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram