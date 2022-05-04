Навіть в умовах війни кожен громадянин має право на забезпечення конституційних прав, зокрема права власності. Закон визначає чіткі алгоритми, які гарантують їхню реалізацію. Йдеться серед іншого й про вилучення транспорту у людей та бізнесу на потреби ЗСУ.

— Згідно з Указом Президента про воєнний стан, держава має право примусово вилучати майно у громадян та бізнесу під час війни, — пояснює радник, адвокат кримінальної практики Ілля Воробйов. — І це важливо, оскільки у надзвичайних умовах українські військові отримують необхідні ресурси для організації нашого захисту. Проте періодично виникає питання щодо зловживання цим правом та меж законності під час відчуження автівки чи квартири. Йдеться про недотримання визначеної законом процедури, коли окремі правоохоронці чи військові на власний розсуд вилучають майно. Наприклад, приїжджають до офісу вашої компанії та без будь-яких правових підстав вимагають передати авто, зупиняють на блокпосту та відбирають машину або ж ви випадково дізнаєтесь, що ваша автівка більше не стоїть на штрафмайданчику, а їздить містом.

— На якій підставі у вас можуть вилучити авто?

— Ст. 41 Конституції України передбачає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, воно є непорушним. Однак в умовах воєнного та надзвичайного стану можуть примусово вилучати вашу власність за конкретно визначених умов, а саме: за наявності суспільної необхідності, з дотриманням встановленого законом порядку, з повним відшкодуванням їх вартості. Ваше авто не можуть примусово вилучати лише на основі бажання конкретної службової особи. Вилучати транспорт можуть лише на підставі рішення військового командування, погодженим обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради та Радою міністрів АР Крим. Проте з цього правила є виключення. На територіях, де тривають бойові дії, примусово забирати майно можуть за рішенням військового командування без погодження з вищезазначеними органами. Голова місцевої держадміністрації та керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки підписують частковий наряд і скріплюють підписи своїми печатками. Власникам авто частковий наряд надають у разі введення воєнного стану. Авто громадян чи бізнесу, а також техніку на військові потреби вилучають на підставі часткового наряду за умови повернення після оголошення демобілізації. Щоб отримати компенсацію за примусово вилучену автівку перед її передачею потрібно провести оцінку. Процедуру можуть зробити особи, які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. Якщо такого фахівця залучити неможливо, оцінку можуть зробити органи державної влади чи місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. Якщо власник відсутній чи відмовляється, держава має право проводити таку оцінку самостійно.

— Як оформлюють вилучення авто?

— Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт за єдиним зразком. Акт підписує власник майна (або його законний представник) і уповноважена особа військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що ухвалив таке рішення, і документ скріплюється печатками. До акту додають висновок про вартість майна на дату його оцінки, яку провели у зв’язку примусовим відчуженням. Якщо авто вилучають без вашої участі, акт все одно складають. Ви зможете отримати примірник та висновок про вартість майна.

— Яка відповідальність загрожує за вилучення майна без дотримання процедури?

— Якщо незаконні дії вчиняють правоохоронці, то їх можна кваліфікувати за ст. 365 КК України. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб. Якщо це скоює військовий, то це кваліфікується ст. 426−1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Йдеться про умисні дії, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду.

У будь-якому разі, незалежно від того, хто вилучає авто, у його діях можуть бути ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортом)

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